Tüftler messen sich bei „Jugend forscht“

War die fast fünfjährige Arbeit von Claudia Nieters aus Werpeloh bei Sögel, einen 7,2 Kilometer langen Schal zu stricken, am Ende für die Tonne? Der Guinnessbuch-Verlag verweigert bisher die Anerkennung des Weltrekordes. mehr...

Die Polizei appelliert an alle Narren, beim Karnevalsumzug am Sonnabend in Osnabrück auf Spielzeugwaffen zu verzichten. Außerdem werde der Umzug speziell gesichert. mehr...