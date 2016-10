Trunkenheitsfahrt endet mit ausgebrannten Autos

In den frühen Morgenstunden ist es am Sonntag im Nordhorner Stadtteil Brandlecht zu einem Unfall gekommen. Dabei sind insgesamt drei Autos zusammengestoßen.

Nordhorn. Gegen 6.45 Uhr ist ein 31-Jähriger aus Brandlecht mit seinem Hyundai von der B403 aus kommend die Engdener Straße entlang gefahren und war in Richtung Engden unterwegs. Innerhalb der Ortschaft Brandlecht bremste dann ein geparkter Volvo die Autofahrt. Der Nordhorner prallte gegen den Wagen und schob diesen einen dahinter stehenden Citroën.

Sowohl der Hyundai des 31-Jährigen als auch der Volvo gingen laut Polizeiangaben daraufhin in Flammen auf. Die Ortsfeuerwehr Brandlecht rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Am Unfallort angekommen, stellten sie fest, dass „aufgeregte Anwohner die Flammen bereits mit einem Handfeuerlöscher abgelöscht haben“, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Feuerwehr löschte nach.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Der 31-jährige Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Fahrer habe bei seinem Unfall unter Alkoholeinfluss gestanden. Mit wie viel Promille der Mann unterwegs war, steht noch nicht fest. Ein Alkoholtest konnte vor Ort nicht gemacht werden, weshalb ihm Blut abgenommen wurde.

Der Hyundai und der Volvo brannten nach Polizeiangaben aus. An dem Citroën entstand Sachschaden. Insgesamt beziffert die Polizei den entstanden Schaden auf rund 15.000 Euro. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt.