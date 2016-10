Trumps Rückhalt in der eigenen Partei bröckelt weiter

Mehr aus diesem Ressort

Wo sich der Terrorverdächtige Syrer in den Monaten aufhielt, bevor er ins Visier des Verfassungsschutzes geriet, ist bis dato nicht gesichert. Einem Zeitungsbericht zufolge führt die Spur in die Türkei - und vielleicht sogar nach Syrien. mehr...

Tiermedizinerin an einer staatlichen Uni in Nordrhein-Westfalen - so beschreibt ein neuer AOK-Report den typischen Stress-Studenten. Das relaxte Gegenstück ist männlich und studiert Sport an einer privaten Hochschule in Rheinland-Pfalz. mehr...