Trump will Tillerson zum Außenminister machen

dpa New York. Der Geschäftsführer des Mineralölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson, soll neuer Außenminister der USA werden. Das bestätigte Donald Trump jetzt in einer Mitteilung. Der künftige US-Präsident bezeichnete Tillerson als einen der erfolgreichsten Unternehmer der Welt. Der 64-Jährige Texaner steht seit zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender an der Spitze von ExxonMobil. Er verfügt aber über keine politische Erfahrung - ebenso wie Trump.