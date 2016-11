Trump umreißt Prioritäten für Präsidentschaft

Noch kam er nur für einen Abstecher nach Washington. Aber Donald Trump hat schon mal klar gemacht, was er als Präsident als erstes tun will. Über ein Thema mag er aber nicht sprechen.

Protest in Los Angeles. Foto: Eugene Garcia

Demonstranten in Los Angeles. In Kalifornien hat die Demokratin Hillary Clinton besonders viele Anhänger. Foto: Eugene Garcia

„Unfit to serve“ („Unfähig, (dem Land) zu dienen“): Protest in Washington. Foto: Michael Reynolds

Demonstranten in Manhattan. Foto: Justin Lane

Eine wütende Demonstrantin in Manhattan. Foto: Peter Foley

Demonstranten protestieren mit einer Puppe von Donald Trump vor dem Trump-Tower in New York. Foto: Peter Foley

Eine verschleierte Frau trägt in New York ein Plakat: „Ich bin Muslimin - Ich habe Angst“. Foto: Christina Horsten

Protestfeuer in Los Angeles. Viele Trump-Gegner trugen ihren Zorn in der Nacht auf die Straßen. Foto: Eugene Garcia

Protest vor dem Weißen Haus in Washington, wo Präsident Obama seinen Nachfolger Trump empfangen wird. Foto: Michael Reynolds

Demonstration vorm Trump Tower in New York: „Not my President“ („Nicht mein Präsident“) steht auf einem Protest-Schild. Foto: Peter Foley

US-Präsident Barack Obama und sein Nachfolger Donald Trump beim Handshake im Weißen Haus in Washington. Foto: Michael Reynolds

Donald Trump und seine Frau Melania nach einem Treffen mit republikanischen Politikern im Kapitol in Washington. Foto: Shawn Thew

dpa Washington. Die Sicherheit der Grenzen und eine Gesundheitsreform gehören zu den ersten Schwerpunkten des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Die dritte Priorität sei die wirtschaftliche Lage, sagte der Republikaner in Washington.

Zuvor hatte er sich am Donnerstag mit dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, getroffen. Auf die Frage, ob er mit dem Kongress an einem Einreisebann für Muslime arbeiten werde, antwortete Trump nicht. Die Forderung war Bestandteil seines Wahlkampfes. Er hatte seine Position allerdings mehrmals geändert. Auf seiner Homepage stand bis zuletzt eine Pressemitteilung aus dem vergangenen Jahr, in der er das Einreiseverbot forderte. Nach Trumps Wahlsieg verschwand diese jedoch von der Seite.

Die Vereinigung der Korrespondenten des Weißen Hauses protestierte in aller Schärfe dagegen, dass Trump seine Reise von New York entgegen jahrzehntelanger Gepflogenheiten nicht von einem Berichterstatter- Pool begleiten ließ. „Im Falle einer nationalen Krise wüssten die Amerikaner weder, wo ihr gewählter Präsident ist, noch wie es ihm geht“, schrieb die Vereinigung WHCA in einem Statement. „Das ist völlig inakzeptabel.“ Sie forderte Trump auf, die Reporter ihren Job machen zu lassen.

Der scheidende Präsident Barack Obama hatte Trump am Donnerstag im Weißen Haus empfangen. An Trump gewandt sagte er: „Wenn Sie erfolgreich sind, ist das Land erfolgreich“. Zuvor hatte Obama dem politischen Seiteneinsteiger Trump während des Wahlkampfes bescheinigt, er sei nicht fit zum Regieren.

Aus ursprünglich geplanten 10 bis 15 Minuten seien anderthalb Stunden geworden und es hätte nach seinem Geschmack noch länger dauern können, sagte Trump. „Es war mir eine große Ehre.“

Der politisch unerfahrene Seiteneinsteiger Donald Trump hatte nach einem aggressiven und populistischen Wahlkampf am Dienstag überraschend gegen die Demokratin Hillary Clinton gewonnen. Der 70-Jährige zieht am 20. Januar 2017 als 45. Präsident ins Weiße Haus ein und regiert die größte Wirtschafts- und Militärmacht der Welt.

Mit dem alten Präsidenten Obama verlässt eine ganze Heerschar von Mitarbeitern die Administration, und Kabinettsposten müssen neu besetzt werden. Der künftige Stabschef im Weißen Haus, ein Schlüsselposten, soll nach Medienberichten als erstes binnen zwei Wochen besetzt werden. Der Parteivorsitzende der Republikaner, Reince Priebus, sowie Trumps erster Wahlkampfmanager Corey Lewandowski sollen die besten Karten haben.

Als Außenminister werden der glühende Trump-Unterstützer Newt Gingrich, Senator Bob Corker und der frühere UN-Botschafter John Bolton gehandelt. Als Verteidigungsminister sind General Michael Flynn und Senator Jeff Sessions (Alabama) im Gespräch.