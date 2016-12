Trump trifft sich mit Tech-Chefs aus dem Silicon Valley

dpa New York. Der künftige US-Präsident Donald Trump will sich heute mit hochkarätigen Vertretern aus dem Silicon Valley treffen. Ein Thema soll einem Medienbericht zufolge die Schaffung neuer Jobs in den USA sein. Trump hatte die Tech-Konzerne aufgefordert, mehr Produktion in die Heimat zu bringen. Das Verhältnis zwischen mehreren IT-Chefs und Trump während des Wahlkampfs war schwierig gewesen. Mit dabei sein sollen Apple-Chef Tim Cook, Microsoft-Lenker Satya Nadella und der Chef des Google-Dachkonzerns Alphabet, Larry Page.