Trump tanzt zu traditioneller saudischer Musik

dpa Riad. US-Präsident Donald Trump hat sich bei seinem Besuch in Riad während eines Empfangs tanzfreudig gezeigt. Der 70-Jährige schloss sich bei traditioneller saudischer Musik mit Trommeln und Gesang dem Reigen an und schunkelte lächelnd von einem Bein auf das andere. Zuvor hatte auch schon König Salman trotz seines Alters von 81 Jahren seine Tanzkünste unter Beweis gestellt. Dazu schwang er ein zum Tanz gehörendes Schwert in der Luft herum. Nach der Einlage besichtigten beide Staatsoberhäupter ein historisches Zentrum.