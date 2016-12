Trump stellt „Ein-China“-Politik in Frage

dpa New York. Donald Trump hat nach seinem Telefonat mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen Anfang Dezember die „Ein-China“-Politik der USA in Frage gestellt. Es war das erste Telefonat eines neugewählten US-Präsidenten seit 1979 mit Taiwan. Er verstehe die langjährige US-Position, nach der Taiwan Teil von einem China sei, voll und ganz, sagte Trump in einem Interview mit „Fox News“. Was er nicht wisse, sei, warum die USA an eine „Ein-China“-Politik gebunden sein müsse, solange sie nicht einen Deal mit China über andere Dinge hätten.