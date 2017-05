Trump soll Geheimdienstler um positive Aussage gebeten haben

Mehr aus diesem Ressort

Schock in Großbritannien: Bei einem Konzert von Popstar Ariana Grande in Manchester gibt es eine Explosion mit vielen Toten, darunter auch Kinder. Am Morgen steht für die Polizei fest: Es war ein Anschlag. mehr...

Frieden für alle: Mit diesem „ultimativen“ Deal möchte Donald Trump in die Geschichtsbücher. Am zweiten Tag seines Besuchs in Israel geht es in die Palästinensischen Autonomiegebiete. Dort forderte sein Gastgeber erneut einen eigenen Staat. mehr...