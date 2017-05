Trump sieht Frieden in Nahost als Wegbereiter für Region

dpa Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hat zu einer Lösung des Konflikts zwischen Israel und Palästinensern als Wegbereiter für Frieden in der Region aufgerufen. „Meine Regierung wird sich für Frieden zwischen Israel und den Palästinensern einsetzen“. Das sagte Trump in einer Rede im Israel-Museum in Jerusalem. „Wir wissen, dass Frieden möglich ist, trotz des Schmerzes und der Uneinigkeit in der Vergangenheit.“ Trump befindet sich aktuell auf seiner ersten Auslandsreise. Der US-Präsident bekräftigte zum Abschluss seiner Reise in Nahost einen ewigen Anspruch der Juden auf das Heilige Land.