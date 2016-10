Trump legt sich nicht auf Anerkennung von Wahlergebnis fest

Mehr aus diesem Ressort

Er beschäftigt Justiz und Behörden in Sachsen-Anhalt schon seit Jahren. Von heute an steht der selbst ernannte „König von Deutschland“ erneut vor Gericht. Der Mann soll laut Anklage 1,3 Millionen Euro veruntreut haben. mehr...

Nach einer Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover muss sich die jugendliche IS-Sympathisantin Safia S. von heute an vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. mehr...

Der Bundestag debattiert heute über das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada, das in der kommenden Woche unterzeichnet werden soll. Am Mittwoch hatte sich nach dem Bundestag auch die Bundesregierung für den Abschluss des Abkommens ausgesprochen. mehr...

In der nordsyrischen Großstadt Aleppo soll am Donnerstag eine elfstündige Waffenruhe in Kraft treten. Sie gilt nach russischen Angaben von 8.00 Uhr (Ortszeit/7.00 MESZ) an. Russland und Syrien hatten die Feuerpause am Montag einseitig verkündet. mehr...