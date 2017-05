Trump legt nach und wiederholt Anschuldigungen an Deutschland

dpa Washington. Nach der heftigen Kritik Deutschlands an der US-Politik schlägt Präsident Donald Trump zurück. Auf Twitter übte er massive Kritik am Handelsüberschuss Deutschlands und den aus seiner Sicht geringen Militärausgaben und fügte hinzu: „Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach dem G7-Gipfel auf Sizilien Distanz zu Trump erkennen lassen. Sie sagte, Europa müsse sein Schicksal mehr selber in die Hand nehmen.