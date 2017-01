dpa New York. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin Meryl Streep als „eine der überbewertetsten Schauspielerinnen in Hollywood“ bezeichnet. Sie sei eine „Dienerin“ von Trumps früherer Konkurrentin Hillary Clinton, die „in großem Stil verloren“ habe, schrieb Trump auf Twitter. Die 67-jährige Streep hatte Trump bei der Verleihung der Golden Globes in einer Rede attackiert und vor den Folgen von dessen Verhalten gewarnt.