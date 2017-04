Trump für „gründliche Wissenschaft“ und „kräftige Debatte“

dpa Washington. US-Präsident Donald Trump befürwortet eine „gründliche Wissenschaft“ mit „ehrlicher Erforschung“ und „kräftiger Debatte“. In einer Erklärung zum „Earth Day“ betonte er zugleich, dass wirtschaftliches Wachstum dem Umweltschutz förderlich sei und fügte hinzu: „Wir können und müssen unsere Umwelt schützen, ohne Amerikas arbeitenden Familien zu schaden.“ Trump äußerte sich, während weltweit Hunderttausende gegen Wissenschaftsfeindlichkeit und ihn selber auf die Straße gingen. Allein in Washington kamen nach Schätzungen Zehntausende zum „March for Science“ zusammen.