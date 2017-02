Trump bittet Netanjahu um Zurückhaltung bei Siedlungspolitik

Palästinenser arbeiten an einer Erweiterung der israelischen Siedlung Maale Adumim bei Jerusalem. Foto: Oded Balilty

Nach der Enteignung palästinensischen Lands durch Israel attackieren palästinensische Demonstranten in Nablus israelische Sicherheitskräfte. Foto: Nedal Eshtayah

Die rechts-religiösen Kräfte in der israelischen Regierung hoffen, unter Trump den Siedlungsausbau im Westjordanland vorantreiben zu können. Foto: Abed Al Hashlamoun

Pulverfass Nahost: Ein maskierter Palästinenser schaut bei Krawallen am Tempelberg von einem Dach in der Altstadt von Jerusalem. Foto: Abir Sultan/Archiv

dpa Washington. Es sei gut, wenn sich Netanjahu bei den Siedlungen „ein wenig“ zurückhalten könne, sagte Trump am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu in Washington. Israel hatte vor kurzem die Gründung einer neuen Siedlung bekannt gegeben. Seit Trumps Amtsantritt im Januar hat Israel den Bau von rund 6000 Siedlerwohnungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem angekündigt.