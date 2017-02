Trump beschimpft Medien als „Volksfeinde“

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Kritik an den Medien noch einmal nachgelegt. Offensichtlich empört über die Berichterstattung über seine Pressekonferenz vom Donnerstag twitterte der Republikaner am Freitag, die „Fake news media“ seien nicht „mein Feind, sie sind der Feind des amerikanisches Volkes“.