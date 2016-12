dpa New York. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat seine Zweifel am Klimawandel bekräftigt. Niemand wisse genau, ob dieser real sei, sagte Trump in einem Interview mit „Fox News“. Er prüfe, ob die USA aus dem in Paris geschlossenen Klimaabkommen aussteigen würden. Er sei „sehr offen“ in der Frage, ob sich ein Klimawandel vollziehe. Trump sagte, er müsse Umweltschutzregulierungen gegen Wettbewerbsvorteile von Herstellern in China und anderswo abwägen.