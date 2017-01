Trudeau baut Kabinett um - Freeland wird Außenministerin

Mehr aus diesem Ressort

Das zweite Mal in Folge verkündet Finanzminister Schäuble einen Milliarden-Überschuss. Das zusätzliche Geld will er zum Abbau der in der Finanzkrise aufgenommenen Schulden nutzen. Doch in der Koalition gibt es noch andere Wünsche. mehr...

Nach dem Fund von verdächtigem weißen Pulver in Justizgebäuden in mehreren Bundesländern gibt es Entwarnung: Der Stoff, der am Mittwoch in einem Brief im Amtsgericht Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) gefunden wurde, hat sich als harmlos herausgestellt. mehr...