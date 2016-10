Trotz Waffenruhe wieder Gefechte im syrischen Aleppo

dpa Aleppo. Trotz einer neuen Waffenruhe sind in der nordsyrischen Stadt Aleppo Gefechte zwischen Regimekräften und Rebellen ausgebrochen. Beide Seiten hätten sich in der Nähe eines Korridors beschossen, über den Oppositionskämpfer den von Regimegegnern kontrollierten Osten Aleppos verlassen können, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien mindestens drei Menschen verletzt worden.

In den anderen Gebieten der Stadt sei Ruhe eingekehrt, erklärten die Menschenrechtler weiter. Einige Menschen hätten versucht, die Rebellengebiete über Korridore zu verlassen. Wegen der Gefechte und Scharfschützen sei das jedoch nicht möglich gewesen. In der von der Regierung kontrollieren Stadt Al-Muscharika seien zehn Granaten eingeschlagen.

Regime und Rebellen machten sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich. Ein Sprecher der Rebellengruppe Nur al-Din al-Senki, Jasser al-Jussif, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Scharfschützen des Regimes hätten zunächst den Stadtteil Bustan al-Kasr und andere Gebiete beschossen. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete hingegen, „Terrororganisationen“ hätten Bustan al-Kasr angegriffen.

Die von Russland und Syrien einseitig ausgerufene Waffenruhe hatte am Donnerstagmorgen begonnen. Sie sollte elf Stunden dauern. Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete unter Berufung auf die Armee, die Feuerpause werde um zwei Tage verlängert. Sie gelte auch am Freitag und Samstag jeweils von 8.00 bis 19.00 Uhr Ortszeit (07.00-18.00 Uhr MESZ).

Aleppo hatte in den vergangenen Wochen die heftigsten syrischen und russischen Luftangriffe seit Ausbruch des Konflikts im Frühjahr 2011 erlebt. In den belagerten Rebellengebieten im Osten der Stadt leben noch rund 250 000 Menschen. Sie leiden unter einem massiven Mangel an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischer Versorgung.

Die syrische und die russische Luftwaffe hatten ihre Angriffe auf die Rebellengebiete im Osten Aleppos bereits am Dienstag überraschend eingestellt. Das habe der Vorbereitung der „humanitären Waffenruhe“ gegolten, zitierte Sana die syrische Armeeführung.

Die Waffenruhe soll Rebellen und Zivilisten nach russischen Angaben die Möglichkeit geben, Aleppos Rebellengebiete zu verlassen. Das syrische Außenministerium erklärte, die Armee habe sich von Korridoren zurückgezogen. Die Rebellen lehnen einen Abzug ab. Sie werfen Russland und Syrien vor, das Angebot gleiche einer Kapitulation. Für Zivilisten und humanitäre Hilfslieferungen fordern sie Korridore unter Aufsicht der Vereinten Nationen.

Kremlchef Wladimir Putin hatte nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande in Berlin erklärt, Russland sei unter Bedingungen zu einer Verlängerung der Waffenruhe bereit. Voraussetzung sei, dass auch die bewaffneten Gruppen einer Feuerpause zustimmten.

Bei dem Gespräch wurden keine greifbaren Erfolge für eine Lösung des blutigen Konflikts erreicht. Es habe harte Gespräche mit Putin zu Syrien gegeben, auch neue Sanktionen gegen Russland seien nicht vom Tisch, sagte Merkel. Hollande warf den Russen „Kriegsverbrechen“ in Aleppo vor und forderte einen dauerhaften Waffenstillstand.