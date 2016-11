Trotz Suchaktionen keine Spur von verschwundener Joggerin

Mehr aus diesem Ressort

Der Schlagabtausch zwischen Berlin und Ankara nimmt an Schärfe zu. Das Auswärtige Amt versichert türkischen Oppositionellen Solidarität. Ankara nennt Deutschland einen Zufluchtsort für Terroristen. mehr...

Sie sollen Freiwillige für die Terrormiliz IS rekrutiert haben: In NRW und Niedersachsen sind fünf Islamisten festgenommen worden. Dieses Mal geht es nicht um Anschlagspläne in Deutschland. mehr...