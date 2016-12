Trockner in Flammen: 10.000 Euro Schaden

Nordhorn. Am Samstagabend gegen 23.10 Uhr ist am Nordhorner Gildkamp in einem Mehrparteienhaus ein Wäschetrockner in Brand geraten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Gerät im Hauswirtschaftsraum einer Wohnung im vierten Obergeschoss aus unbekannter Ursache Feuer gefangen.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/trockner-in-flammen-10000-euro-schaden-175200.html

Die Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn konnte den Brand schnell löschen. Der Wohnungseigentümer wurde nach Polizeiangaben durch Rauchgase leicht verletzt. Durch Qualm und Ruß wurden mehrere Räume in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 10.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nordhorn. Am Samstagabend gegen 23.10 Uhr ist am Nordhorner Gildkamp in einem Mehrparteienhaus ein Wäschetrockner in Brand geraten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Gerät im Hauswirtschaftsraum einer Wohnung im vierten Obergeschoss aus unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Am späten Samstagabend hat es am Gildkamp in Nordhorn gebrannt. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Mehr aus diesem Ressort

Montag Nikolausumzug mit Knobelabend in Nordhorn Am Montag, 5. Dezember, findet in der City um 17 Uhr der Nikolausumzug statt. Der Nikolaus startet zuvor erstmals seinen Besuch um 15 Uhr im Tierpark. Ab 18 Uhr beginnt in der City das traditionelle Knobeln. mehr...

85 Ehrenamtspässe an Nordhorner vergeben  In Nordhorn übergab die Stadt bereits zum 16. Mal die Ehrenamtspässe an engagierte Nordhorner, die sich in Vereinen und Verbänden einbringen. In diesem Jahr wurden 85 Ehrenamtler ausgezeichnet. mehr...

Sonnabend ist „Tag der Menschen mit Behinderung“ Am 3. Dezember ist „Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung“. Am Samstag, 14 bis 18 Uhr, gibt es dazu verschiedene Aktivitäten im und auf dem Außengelände des „Kaffeehauses Samocca“ am Stadtring 45 in Nordhorn. mehr...