Triumphzug im Varusschlacht-Museum

Bramsche. Equites Digni und Ala Batavorum. Die Namen der beiden historischen Reiterstaffeln – die eine germanisch, die andere römisch – sind klangvoll. Am heutigen Freitag werden sie in Kalkriese noch einmal trainieren – für ihre vier Auftritte während der Römer- und Germanentage am 4. und 5. Juni.

250 Darsteller werden die Besucher Sonntag und Montag von 10 bis 18 Uhr bestaunen und bewundern können. Unterstützt werden sie von weiteren 150 Aktiven, die „backstage“ im Hintergrund wirken. „So ein Angebot wie in diesem Jahr haben wir hier noch nicht gehabt“, drückt Joseph Rottmann als Geschäftsführer der Varusschlacht GmbH seine Vorfreude auf die Großveranstaltung in Kalkriese aus.

Nicht nur die waghalsigen Reitervorführungen (an beiden Tagen jeweils um 11 und 15 Uhr) gelten dabei als Programmhöhepunkte. Auch die von Fachleuten moderierten Artillerie-Auftritte – erstmals werden auch Brandgeschosse in den Einsatz gebracht – um 12 und 16 Uhr in der Arena dürften spektakulär werden. Ebenso wie der angekündigte Triumphzug – in Anlehnung an den früheren römischen Feldherrn Nero Claudius Germanicus und das Jahr 17 nach Christus – über das Gelände (ab 14 Uhr).

Dargestellt wird aber auch das Leben von Römern und Germanen in jener antiken Zeit. Das der Soldaten und Krieger, aber auch das der Händler und Handwerker. Arbeit und Alltag sowie Genuss und Kultur werden ebenfalls thematisiert. Ein entsprechendes Römerlager mit allerlei Facetten (u.a. Speerwurf für Nachwuchslegionäre, Kettenhemd-Handwerk und -Vermessung, aber auch Körperpflege) wird aufgebaut.

Im Germanenlager zeigt ein Schmied seine Kunst, aber auch das Kochen am Feuer, das Stockbrot-Backen sowie das Filzen, Färben, Spinnen und Weben werden demonstriert. „Es gibt viele Mitmachangebote für alle Besucher“, erläutert Geschäftsführer Rottmann: „Vor allem für Kinder.“ Über Jahre sei es jetzt insgesamt gelungen, so Rottmann weiter, „ein sehr professionelles Programm zu entwickeln“.

Kalkriese-Besucher haben unterdessen noch die Gelegenheit, sich reduzierte Eintrittstickets bereits im Vorverkauf zu sichern (unter anderem im Internet aufder Seite www.kalkriese-varusschlacht.de). An beiden Veranstaltungstagen wird zudem ein kostenloser Buspendelverkehr zum Veranstaltungsgelände angeboten.