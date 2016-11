Tritt Merkel für eine vierte Amtszeit an?

Mehr aus diesem Ressort

Die türkische Regierung wittert überall Staatsfeinde. Wer Präsident Erdogan kritisiert, läuft Gefahr als „Terrorist“ verfolgt zu werden. In diesem aufgeheizten Klima kann Steinmeier wenig ausrichten. Er mahnt. Seine türkischen Gesprächspartner reagieren gereizt. mehr...

Noch ist er im Amt, und daran lässt US-Präsident Barack bei seinem Besuch in Athen auch keinen Zweifel. Vor seiner Weiterreise nach Berlin will er am Mittwoch eine „Vermächtnisrede“ halten. mehr...