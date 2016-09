Triathlon-Drama um Jonathan Brownlee

Mehr aus diesem Ressort

Nach der nächsten Heimniederlage gegen Mainz muss sich der FC Augsburg ganz schnell auf das schon am Mittwoch anstehende Gastspiel in Leverkusen fokussieren - einem Angstgegner! Das brutale Foul an Kohr erhitzte bei den Schwaben noch lange die Gemüter. mehr...

Nico Rosberg ist in bestechender Form. So wird man in der Formel 1 Weltmeister. Der Mercedes-Pilot will aber weiter nur von Etappe zu Etappe schauen. „Es funktioniert doch so.“ Rosberg erwartet, dass sich Lewis Hamilton schon bald vehement wehren wird. mehr...