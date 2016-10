Treffen in der Türkei nach 50 Jahren

Einst unterrichtete Heinz-Georg Volkers an einer Deutschen Schule in der Türkei. Jetzt haben ihn seine ehemaligen Schüler eingeladen.

Bad Bentheim. Als junger Mann hat Heinz-Georg Volkers sich als Lehrer für den Auslandsdienst beworben und landete auf der Deutschen Schule Istanbul. Dort lebten er und seine Frau Sigrid fünfeinhalb Jahre, ihre beiden Söhne kamen dort zur Welt. Kürzlich erreichte das Ehepaar in Bad Bentheim eine E-Mail aus Bodrum mit einer Einladung zum 50-jährigen Abiturtreffen.

„So viele Küsse und Umarmungen habe ich in meinem ganzen Leben nicht erhalten“, erzählt Sigrid Volkers lachend. Der Grund: Ein Wiedersehen mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern ihres Mannes in der Türkei. Die haben in diesem Sommer 50 Jahre Abitur gefeiert und sind inzwischen alle um die 70 Jahre alt. Inzwischen spiele der Altersunterschied keine Rolle mehr, scherzt der 87-jährige Volkers. Die Einladung kam für die Eheleute ganz überraschend, „wie aus heiterem Himmel“. Zur eigentlichen Feier im Juli konnten beide nicht in die Türkei fliegen, doch im September wurde das Ganze nachgeholt. Eine frühere Schülerin hatte die Idee, ihren Lehrer und seine Frau privat einzuladen. Und nicht nur die. „Von neunzehn ehemaligen Schülern sind elf nach Bodrum gekommen“, erzählt Volkers nicht ohne Stolz. Er zeigt Fotos. Da sitzen die Ehemaligen mit strahlenden Gesichtern um einen üppig gedeckten Tisch. Ja, es sei viel gegessen worden, bemerkt Sigrid Volkers. Typisch türkisch halt.

Von 1962 bis 1967 Lehrer an der Deutschen Schule Istanbul

Ihr Mann deutet auf eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. „Das bin ich“, sagt er und zeigt auf einen schicken jungen Mann im Anzug mit dunklen Haaren. Das war in den sechziger Jahren. Von 1962 bis 1967 war Heinz-Georg Volkers Lehrer an der Deutschen Schule Istanbul. Mahnende Stimmen vorab hätten gefragt: „Wie könnt ihr das Risiko nur eingehen?“ „Für uns war das ganz klar eine Bereicherung“, sagt Volkers, der damals Deutsch, Englisch und Sport unterrichtete. Und die Schüler hätten viel mitbekommen. Alle sprächen fließend Deutsch, seien beruflich erfolgreich, etliche würden in Deutschland leben, erzählt der pensionierte Lehrer und ergänzt: „1000 Schüler haben die Deutsche Schule zu meiner Zeit besucht, davon waren 90 Prozent türkisch.“ Gegründet wurde die Schule am 11. Mai 1868. „Als es Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr deutsche Handwerker, Kaufleute, Ärzte und Beamte in die Hauptstadt des Osmanischen Reiches zog, stellte sich bald die Notwendigkeit, eine geeignete Schule für die Kinder zu finden“, heißt es in der Schulchronik. Zuerst wurde eine evangelische Schule gegründet, doch die enge Verbindung zur preußischen Gesandtschaft hielt viele Eltern ab, ihre Kinder auf diese Schule zu schicken. Stattdessen wurde die „Deutsche und Schweizer Schulgemeinde“ ins Leben gerufen. Anfangs wurden 23 Kinder von zwei Lehrern unterrichtet.

Doch wie haben die ehemaligen Schüler Heinz-Georg Volkers nach 50 Jahren ausfindig gemacht? „Über die Schule“, antwortet der, die Adresse sei dort hinterlegt. Bei der Ankunft in Bodrum erhielt das Ehepaar einen herzlichen Empfang. „50 Jahre haben wir uns nicht gesehen und trotzdem haben mich meine Schüler sofort wiedererkannt“, berichtet Volkers sichtlich bewegt. Die beiden Gäste durften ein ausgiebiges Ausflugsprogramm genießen, mit einem Besuch der Kreuzritterburg und eines kleinen Fischerhafens, einer Schiffsfahrt und reichlich Meeresschwimmen. „Bodrum ist ein Badeort und das Mittelmeerwasser war noch schön warm“, erzählt Sigrid Volkers.

Und hatten die Eheleute keine Angst vor dieser Reise angesichts der Terroranschläge? Beide verneinen, aber es sei leer gewesen am Flughafen. Überhaupt habe der Tourismus in der Türkei starke Einbußen erlitten, erzählen sie. Das Vorgehen Erdogans hätten die ehemaligen Schüler kritisiert. „Die politischen Gespräche mit den Sorgen über die Zukunft der Türkei blieben jedoch weitgehend im Hintergrund“, beschwichtigt Heinz-Georg Volkers. „Das alles wurde von der Wiedersehensfreude und der großen Herzlichkeit überlagert.“