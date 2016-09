Traumjobsuche bei Ausbildungsplatzbörse in Lohne

Mehr aus diesem Ressort

Die Neuenhauser Grünen hoffen, dass sich bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag keine klaren Mehrheiten ergeben. Kritik übt die Partei am Bürgermeister-Wahlkampf: Das Stadtoberhaupt stehe überhaupt nicht zur Wahl. mehr...

Die Sternwarte hat ein neues Planetarium erhalten. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Bei einem „Tag der offenen Tür“ am 24. September können Gäste unter der großen Kuppel Platz nehmen und den Sternenhimmel genießen. mehr...

Am Sonntag wählen die Bürger in der Samtgemeinde Emlichheim einen großen und vier kleine Räte. Weil es in den vergangenen Jahren politisch relativ ruhig war, dürften es keine allzu großen Überraschungen geben. mehr...