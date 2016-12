Trainer-Duo Fischer/Husmann verlängert beim SVB

gn Bad Bentheim. Fußball-Landesligist SV Bad Bentheim setzt auch in Zukunft auf sein Trainerteam Jörg Husmann und Mario Fischer. Die Zusammenarbeit mit dem Duo wurde um eine weitere Saison bis zum Ende der Spielzeit 2017/2018 verlängert – und zwar sowohl für die Landesliga als auch für die Bezirksliga. Die Obergrafschafter stecken als Tabellen-14. tief im Abstiegskampf, weshalb sich die Vertragsverlängerung auch ein wenig verzögert hatte. „Wir hätten gerne schon vor vielen Wochen verlängert. Die Beiden wollten sich aber voll auf die anstehenden sportlichen Aufgaben konzentrieren“, berichtete die Sportliche Leitung um Dennis Fischer sowie Lars Möhring – und fügt hinzu: „Jörg und Mario leisten hervorragende Arbeit, bereiten sich akribisch vor und sind im Verein und der Mannschaft sehr angesehen. Wir laufen alle in eine Richtung. Diesen Weg wollen wir gemeinsam weitergehen.“

Die Sportliche Leitung freut sich auf „reizvolle Aufgaben“ sowohl in der Rückrunde als auch in der kommenden Saison. „Wir sind sehr froh, dass wir diese mit Jörg und Mario angehen“, erklären Fischer und Möhring.

Trainer Mario Fischer brauchte nicht lange über eine Verlängerung nachzudenken. Er sagte: „Auch in schwierigen Phasen nach dem Aufstieg hat die Mannschaft einen unheimlichen Willen gezeigt. Man hat immer das Gefühl, dass jeder an seine Leistungsgrenze geht. Die Arbeit mit der Mannschaft, dem Umfeld und vor allem mit Jörg macht so viel Spaß, dass eine Verlängerung in der jetzigen Situation selbstverständlich ist.“

Sein spielender Kollege Jörg Husmann blickt positiv gestimmt in die Zukunft: „Ich habe mich zu einer Ausdehnung meines Vertrages entschlossen, da ich glaube, der Mannschaft weiterhin etwas geben zu können. Ich bedanke mich für das Vertrauen seitens des Vereins und auch seitens der Spieler. Die Gespräche waren gut und konstruktiv. Wir wollen jetzt aber zunächst dafür sorgen, dass wir auch in der kommenden Saison Landesligafußball in Bad Bentheim spielen können.“ In dieser Hinsicht stehen die Obergrafschafter vor einer Herkulesaufgabe, denn der Aufsteiger hat derzeit neun Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.