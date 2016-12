Trainer bestätigt: Füchse trennen sich von Richardsson

Mehr aus diesem Ressort

Nach der früh öffentlich gewordenen Entmachtung von Vorstandschef Beiersdorfer beim HSV zieht Karl Gernandt die Konsequenzen. Er legt den Vorsitz im Aufsichtsrat nieder. Keine guten Vorzeichen vor dem Antritt von Bruchhagen am Mittwoch als neuer Vorstandschef.

Das Rechnen verkneifen sich die deutschen Handballerinnen vor dem letzten Hauptrundenspiel gegen EM-Gastgeber Schweden. Der Einzug ins Halbfinale ist noch möglich, liegt für die DHB-Auswahl aber nicht mehr in den eigenen Händen.

Peter Sagan, neuverpflichteter Star im deutschen Radsport-Team Bora-hannsgrohe, fühlt sich gut aufgehoben. Im ersten Trainingslager in Spanien war er vom Ambiente angetan. Den Profiradsport im allgemeinen hält der Slowake für „sehr sauber".

Es ist mal wieder Club-WM in Japan. Die sportliche Attraktivität des Wettbewerbs hält sich aber in Grenzen. FIFA-Chef Infantino hat daher ehrgeizige Pläne und will ein Turnier mit 32 Vereinsmannschaften im Sommer schaffen. Die Leidtragenden wären die Fußballer.