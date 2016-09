Tragische Unfälle: zwei kleine Kinder überfahren

dpa Ehingen. Bei zwei tragischen Unfällen in Süddeutschland sind zwei kleine Kinder ums Leben gekommen: In Sulzbach-Rosenberg in Bayern überfuhr ein Landwirt seinen zwei Jahre alten Enkel mit dem Traktor. Der Zweijährige starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Auf einem Bauernhof in Ehingen in Baden-Württemberg überrollte ein Vater seine kleine Tochter mit einem Hoflader. Nach Angaben der Polizei hatte der 32-Jährige beim Rückwärtsfahren das 16 Monate alte Mädchen übersehen und es mit dem Fahrzeug erfasst. Das Mädchen starb in der Klinik an den schweren Verletzungen.