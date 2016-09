Torfestival: Vorwärts besiegt Dinklage 9:4

Nordhorn. Das war eine Galavorstellung: Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn hat am Freitagabend gegen den Tabellenvierten TV Dinklage einen 9:4 (5:1)-Kantersieg eingefahren. Das Team von Trainer Henning Schmidt sprühte nach einer frühen Führung vor Spiellaune und kombinierte die Gäste phasenweise schwindelig. Nach dem Schlusspfiff hüpften die Nordhorner Spieler auf dem Rasen und sangen: „Der SVV ist wieder da!“

„Wie wir die Tore herausgespielt haben, das war herausragend. Die Mannschaft hat einen super Fußball gezeigt“, freute sich der Vorwärts-Trainer. Dabei hätten die Gastgeber in den ersten 90 Sekunden durchaus in Rückstand geraten können, als sie gleich zwei brenzlige Situationen zu überstehen hatten. Joshua Sausmikat brachte sein Team dann per Doppelschlag mit 2:0 in Führung (4., 7.). Die Nordhorner waren eiskalt vor dem Tor – und legten nach: Chris Schippers erhöhte in der 28. Minute auf 3:0.

Vom Gegentreffer der Gäste in der 32. Minute ließen sich die Nordhorner nicht aus dem Konzept bringen, sondern konterten mit weiteren Treffern, wobei erneut Sausmikat im Mittelpunkt stand. Der „Neuner“ des SV Vorwärts traf selbst (35.) und legte mustergültig für David Heils auf, der auf den 5:1-Pausenstand erhöhte (37.).

Wer nun geglaubt hatte, sechs Treffer in einer Halbzeit wären nicht zu toppen, der war auf dem Holzweg, denn beide Teams suchten weiterhin den Weg nach vorne. Nachdem Tobias Daalmann für die Gastgeber auf 6:1 erhöht hatte (57.), ging das muntere Toreschießen weiter. Weil die Gastgeber konsequent trafen, konnten sie drei weitere Gegentreffer im zweiten Durchgang verkraften. Schippers (73.), Florian Müller (88.) und Jan-Alexander Koops (90.) stellten den 9:4-Endstand her, der für Henning Schmidt rekordverdächtig war. „An so ein Ergebnis gegen einen Tabellenvierten in einem Ligaspiel kann ich mich nicht erinnern“ sagte der Vorwärts-Trainer – und schickte sein Team in ein freies Wochenende. Ganz frei ist aber nicht, den Sieg können die Immenweg-Kicker am Sonnabend auf der Hochzeit von Betreuer Nils Goldmann feiern.

