Top-Künstler treten bei Grafschaft-Open-Air auf

Gildehaus/Nordhorn. Bereits kurz nach dem 3. Open-Air-Spektakel im September dieses Jahres sondierte die Veranstaltungsfirma Voiceman Management aus Gildehaus mögliche Künstler für die Neuauflage im August kommenden Jahres. „Wir haben kurz nach dem Open-Air erste Kontakte zu Sängern und Bands geknüpft, die für möglichst großen Zulauf sorgen könnten. Anfangs haben wir unter anderem mit den ,Fantastischen Vier‘ und ,Fury in the Slaughterhouse‘ verhandelt. Aber diese beiden Konstellationen in Sachen Headliner haben sich aus terminlichen beziehungsweise finanziellen Gründen schnell in Luft aufgelöst“, sagte Agentursprecher Hartmut Weusmann auf GN-Anfrage.

Mit der Verpflichtung von Mark Forster, Max Giesinger, Frida Gold und Joris könnte dem Gildehauser Konzertveranstalter ein großer Wurf gelungen sein. Deutscher Pop-Rock ist zurzeit angesagt wie nie zuvor: Kaum ein Radiosender kommt täglich an den vier Protagonisten des 4. Grafschaft-Open-Airs vorbei: Seit September beispielsweise spielen die deutschen Radiosender Max Giesingers Song „Wenn sie tanzt“ rauf und runter. Der einfühlsame Text handelt von einer jungen Mutter, die einen „50-Stunden-Tag“ hat. „Heimkommen und erst mal für die Kleinen kochen – ist für sie ja kein Problem, weil bei ihr die Kids an erster Stelle steh’n“, heißt es darin.

Ganz seinem Albumtitel entsprechend stürmt „Der Junge, der rennt“ an die Spitze der deutschen Musikcharts. „80 Millionen“, die erste Single aus seinem aktuellen Album, bringt es inzwischen auf über 15 Millionen Klicks bei YouTube und kletterte bis auf Platz 2 der deutschen Single-Charts. Mit weit über 200.000 abgesetzten Exemplaren erreichte der Song im Juli sogar Goldstatus. Im Sommer konnten die Gäste einer Nordhorner Kneipe in der Ochsenstraße diesen Erfolgstitel live und „zum Nulltarif“ hören: Max Giesinger und seine Band jammten in einer lauen Nacht bei „Guido‘s“. Der gebürtige Nordhorner und Wahl-Mannheimer Lars Brand (26) gehört als Manager und Schlagzeuger fest zu Max Giesingers Band, wie auch der Schüttorfer Steffen Graef (28).

Kollege Mark Forster, der mit dem eingängigen Titel „Au Revoir“ sprichwörtlich durch die Decke schoss (900.000 verkaufte Singles, deutscher Autorenpreis), lässt auf seiner aktuellen CD „Tape“ die „Chöre für dich singen“: Der Song ist übrigens Titelsong des aktuellen Kinofilms „Willkommen bei den Hartmanns“ von Regisseur Simon Verhoeven.

Der in Stuhr bei Bremen geborene Joris schreibt Musik, die seine Stücke trotz deutschem Text international wirken lässt. Mit dem Titel „Herz über Kopf“ ist der junge Musiker über Nacht so richtig bekannt geworden.

Die Gruppe Frida Gold hat die deutsche Pop-Landschaft stark mitgeprägt: Gleich die erste Single „Zeig‘ mir, wie du tanzt“ platzierte die Band zehn Wochen in den deutschen Charts, gefolgt vom Gold-veredelten Debütalbum „Juwel“ und dem bisher letzten Album „Liebe ist meine Religion“, das ebenfalls Gold- Status erreichte. Mit Songs wie dem mit Platin ausgezeichneten „Wovon sollen wir träumen“ zeigten Frida Gold, dass deutscher Pop tanzbar und zugleich tiefgängig sein kann. Ihr neues Album heißt „Alina“. Nach „Wir sind zuhaus’“ ist nun auch die zweite Single des Albums („Langsam“) erhältlich.

Hauptsponsor des 4. Grafschaft-Open-Airs sind die Grafschafter Volksbank, die Bentheimer Eisenbahn, die Rigterink Logistikgruppe und das Bauunternehmen G. Büter. Die Grafschafter Nachrichten fungieren erneut als Medienpartner des Live-Musikspektakels.

Eintrittskarten für das 4. Grafschaft-Open-Air kosten 45 Euro, GN-Card- Inhaber erhalten 4,50 Euro Rabatt bei allen proticket-Vorverkaufsstellen (unter anderem GN-Verlagshaus, Coesfelder Hof 2, Reisebüro Richters, Bentheimer Straße 27) sowie auf www.gn-ticketshop.de.

Das Grafschaft-Open-Air beginnt am Sonnabend, 26. August, um 16 Uhr. Einlass wird ab 15 Uhr gewährt.

Die Bentheimer Eisenbahn wird wieder einen kostenlosen Bustransfer einrichten, der es Karteninhabern aus der Grafschaft ermöglicht, kostenlos mit Bussen direkt auf das Veranstaltungsgelände an der Otto-Hahn-Straße 1 in Nordhorn zu gelangen.