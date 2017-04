Tödlicher Verkehrsunfall in Neuenhaus

hh Neuenhaus. Bei einem Verkehrsunfall in Neuenhaus ist am Dienstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen, drei weitere Unfallbeteiligte sind zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei prallte ein VW Golf auf der Vechtetalstraße frontal mit einem entgegenkommenden Toyota Yaris zusammen, in dem drei Personen saßen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr, als der Golf auf die Hauptstraße in Richtung Gölenkamp einbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota, der aus Richtung Emlichheim kam.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/toedlicher-verkehrsunfall-in-neuenhaus-190266.html

Bei einem Verkehrsunfall in Neuenhaus ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen, drei Personen wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Neuenhaus ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen, drei Personen wurden verletzt.

hh Neuenhaus. Bei einem Verkehrsunfall in Neuenhaus ist am Dienstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen, drei weitere Unfallbeteiligte sind zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei prallte ein VW Golf auf der Vechtetalstraße frontal mit einem entgegenkommenden Toyota Yaris zusammen, in dem drei Personen saßen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr, als der Golf auf die Hauptstraße in Richtung Gölenkamp einbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota, der aus Richtung Emlichheim kam.

Mehr aus diesem Ressort

Traktor brennt in Osterwald aus Die Feuerwehren aus Georgsdorf und Veldhausen sind am Dienstagnachmittag zu einem Hof an der Brookstraße in Osterwald ausgerückt. Dort brannte ein Traktor aus. mehr...

Frühjahrsputz in der Wassermühle in Wilsum Gemeinsam haben Helfer des Heimatvereins Wilsum das Mahlwerk der Mühle auf Vordermann gebracht und damit die Saison gestartet. Auch dieses Jahr wollen die Müller wieder viele Besucher mit der alten Technik begeistern. mehr...

Große Karfreitagswallfahrt in Wietmarschen  Rund 1000 Gläubige haben am Karfreitag an der Kolpingwallfahrt nach Wietmarschen teilgenommen. Sie lauschten am Abend in der voll besetzten Wallfahrtskirche den Worten von Pfarrer Hubert Bischof aus Neuenhaus. mehr...

Saisonstart auf Arendshof mit mobilem Bienenhaus  Am Ostermontag ist es wieder so weit: Der Arendshof in Laar-Eschebrügge startet in die Saison und öffnet damit im 19. Jahr seine Tore für Besucher aus der Grafschaft und den Niederlanden. mehr...