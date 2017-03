Tödlicher Verkehrsunfall in Lage

Ein 34-jähriger Niederländer ist am Samstagabend mit seinem Fahrzeug am Ootmarsumer Weg gegen einen Baum geprallt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Lage. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Lage ereignet. Dabei ist ein 34-jähriger Niederländer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann mit seinem Auto gegen 21.20 Uhr den Ootmarsumer Weg aus Lage kommend in Richtung Halle. In einer Linkskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Kombi am Ausgang der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken stellte sich das Fahrzeug quer und prallte mit der rechten Seite gegen einen Baum.

Der Niederländer mit Wohnsitz in Halle starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Auch ein Hund, der sich im Fahrzeug befunden hatte, starb. Der Ootmarsumer Weg blieb wegen der Bergungsarbeiten bis 2.30 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Lage, Veldhausen und Neuenhaus sowie Rettungsdienst und Notfallseelsorger. Das Fahrzeug wurde zu weiteren Untersuchungen beschlagnahmt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Lage: Am Samstagabend verunglückte ein 34-Jähriger zwischen Lage und der Grenze. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.