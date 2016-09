Tödlicher Unfall: Schaulustige behindern Rettung

gn Osnabrück. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Osnabrück ist eine 27-Jährige tödlich verletzt worden. Gegen 3 Uhr war die Fahrerin in einem Renault an der Kreuzung Heiligenweg/Tannenburgstraße mit einem BMW zusammengeprallt. An der Kreuzung war die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Die Renault-Fahrerin missachtete laut Polizei die Vorfahrt des BMW.

Bei dem schweren Aufprall der beiden Autos wurde der Renault gegen einen Ampelmast geschleudert. Der BMW schlug gegen einen Ford, der vor einem Wohnhaus in der Tannenburgstraße parkte. Ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Berufsfeuerwehr Osnabrück waren vor Ort.

Die 27-jährige Frau wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie wenige Stunden später ihren Verletzungen. Der 20 Jahre alte Fahrer des BMW und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Viele Schaulustige

Als die Polizei vor Ort eintraf, musste sie die Kreuzung zunächst absperren. Zahlreiche Schaulustige behinderten die Rettungskräfte und mussten von den Beamten vom Unfallort ferngehalten werden.

Es entstand ein Totalschaden an allen drei Autos, außerdem wurden eine Hauswand und ein Ampelmast beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.