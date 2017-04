Todesopfer von Stockholm identifiziert - Terrorverdacht gegen Usbeken

dpa Stockholm. Der nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm festgenommene Mann hat den schwedischen Behörden zufolge Sympathien für „extreme Organisationen“ gezeigt, darunter die Terrormiliz IS. Das sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler vermuten, dass der Usbeke am Freitag einen Lkw in einer Einkaufsstraße in eine Menschenmenge gesteuert hatte. Die Beweislage habe sich verstärkt. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag waren vier Menschen getötet worden, 15 wurden verletzt. Zwei der Toten stammten den Behörden zufolge aus Schweden, die anderen aus Großbritannien und Belgien.