Titel knapp verpasst: U18 des SCU holt Silber

Im Halbfinale schlugen die SCU-Talente am Sonntag mit dem Dresdner SC den Topfavoriten. Im Endspiel gegen Lohhof kamen sie an diese Leistung allerdings nicht noch einmal heran und wurden somit deutscher Vizemeister.

Biberach. Die U18-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben den Gewinn des deutschen Meistertitels nur knapp verpasst. In Biberach zeigten sie eine starke Turnierleistung und gewannen die Silbermedaille. Im Endspiel hatte das SCU-Team im Tiebreak mit 22:25, 25:22 und 9:15 gegen den SV Lohhof das Nachsehen. Nach verlorenem ersten Satz hatte der SCU auch im zweiten Durchgang lange Zeit zurückgelegen (15:20), am Satzende aber mit viel Kämpferherz die Wende geschafft. Im Tiebreak lag das Team noch mit 5:4 in Front, anschließend zog Lohhof aber entscheidend davon.

Im Halbfinale Dresden geschlagen

Zuvor war die Mannschaft von Michael Lehmann und Gerda Masselink ohne Satzverlust bis ins Finale durchmarschiert und hatte im Halbfinale sogar den Dresdner SC mit 25:23 und 25:22 besiegt. „Dresden ist in der Altersklasse das Aushängeschild. Das war wirklich ein grandioses Halbfinale auf extrem hohen Niveau. Für viele war es das vorweggenommene Endspiel“, stellte Lehmann fest. Die Emlichheimerinnen brachten dem sächsischen Bundesstützpunktteam die erste Niederlage bei einer deutschen Meisterschaft seit langem bei. Kurze Zeit später im Finale gegen das ebenfalls starke Team aus Bayern gelang es den Emlichheimerinnen dann nicht, noch einmal so eine Leistung aufs Feld zu bringen. „Nach so einem Höhepunkt ist es sehr schwer, die Anspannung und Dynamik mit ins nächste Spiel zu nehmen“, sagte der SCU-Coach, der mit der Leistung seines Teams während der gesamten Meisterschaft sehr zufrieden war: „Je länger das Finale zurückliegt, umso größer wird die Freude über den zweiten Platz.“ Die gleiche Platzierung hatte das U18-Team des SCU bereits vor Jahresfrist eingefahren.

SCU spielt „herausragende Rolle“

In Biberach gingen die Emlichheimerinnen von Beginn an hoch konzentriert zu Werke. In der Gruppenphase ließ der Meister aus Niedersachsen und Bremen dem TSV Speyer (25:7, 25:10), der TG Bad Waldsee (25:9, 25:9) und dem VC Offenburg (25:18, 25:13) keine Chance. Dabei nutzte Lehmann auch die Gelegenheit, allen Spielerinnen seines Kaders Spielanteile zu verschaffen. Als Gruppenerster schaffte der SCU direkt den Sprung ins Viertelfinale. Dort wurde am Sonntagvormittag der Nachwuchs des Zweitliga-Rivalen Blau-Weiß Dingden (25:6, 25:21) besiegt; der Sprung ins Halbfinale gegen Dresden war perfekt.

„Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir im Jugendbereich im Konzert der ganz Großen nicht nur dabei sind, sondern eine herausragende Rolle spielen“, sagte Abteilungsleiter Heino Konjer, der die Arbeit von Michael Lehmann mit einem anderen Aspekt besonders hervorhob: „Wir haben heute alle Bundesstützpunktteams hinter uns gelassen.“

