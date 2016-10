Tischtennis: HSV holt die ersten Punkte

gn Hoogstede. Nach dem missglückten Saisonstart beim Süderneulander TV (5:8) haben die Tischtennis-Spielerinnen des Hoogsteder SV im ersten Heimspiel ihr Punktkonto in der Landesliga wieder ausgeglichen: Am Freitagabend besiegte das ranghöchste Grafschafter Tischtennisteam den letztjährigen Meister SV Molbergen mit 8:5. Matchwinnerin war Julia Wojtaszek, die in ihrem ersten Saisonspiel eine beeindruckende Leistung zeigte, drei Einzel und ein Doppel gewann und dabei lediglich einen Satz abgeben musste.

Schon in den beiden Doppeln lief es gut für die Hoogstederinnen. Neben dem Duo Julia Wojtaszek/Bianca Wortelen gewannen auch Lea Maathuis und Katrin Hindriks ihre Partie klar in drei Sätzen. Danach baute der HSV seinen Vorsprung in den ersten Einzelbegegnungen durch Siege von Maathuis, Wojtaszek und Wortelen auf 5:1 aus. Die zweite Einzelrunde verlief ähnlich erfolgreich – nur dass Lea Maathuis das Spitzenspiel der beiden topgesetzten Spielerinnen gegen Monica Brinkmann im fünften Satz mit 10:12 verlor. Bei einer 7:3-Führung fehlte jedoch nur noch ein Punkt zum Gesamtsieg. Zwar verkürzte Molbergen in der letzten Einzelrunde auf 5:7, die glänzend aufspielende Julia Wojtaszek ließ aber ihrer Gegnerin erneut keine Chance und holte in drei deutlichen Sätzen den Siegpunkt zum 8:5.

Am kommenden Sonnabend (15 Uhr) erwartet der SV Hoogstede den noch ungeschlagenen Hundsmühler TV. Die Niedergrafschafterinnen hoffen, an die guten Leistungen anknüpfen zu können.