Tipps für die Berufswahl am 18. und 19. November

Am 18. November von 8 bis 13 Uhr sowie am 19. November von 10 bis 13 Uhr beantworten Schüler und Lehrer an den Standorten an der Denekamper Straße und Am Bölt in Nordhorn Fragen rund um Bildung und Ausbildung.

gn Nordhorn. Einen Einblick in den Berufsschulalltag können Jugendliche und Eltern bei den „Tagen der offenen Tür“ der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Grafschaft Bentheim bekommen. Von dualen und schulischen Ausbildungsmöglichkeiten in kaufmännischen, hauswirtschaftlichen, sozialpädagogischen, pflegerischen oder gewerblichen Berufen sowie Bildungsgängen vom Berufsvorbereitungsjahr bis hin zum Beruflichen Gymnasium bieten die Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS), die Berufsbildenden Schulen für Gesundheit und Soziales (BBS GuS) und die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen (GBS) weiterführende berufliche und schulische Abschlüsse an.

In den Räumen der GBS stellen Innungen und Firmen ihre Berufe in Bereichen wie Elektrotechnik oder Körperpflege vor. An den KBS informieren Vertreter der Ausbildungsbetriebe über verschiedene Ausbildungsberufe im Bereich Wirtschaft und Gesundheit. Die Bandbreite reicht dabei von den Einzelhandelskaufleuten, den Groß- und Außenhandelskaufleuten, den Kaufleuten für Büromanagement, den Industriekaufleuten und ITBerufen bis zu den medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten.

Die BBS Gesundheit und Soziales demonstrieren einzelne Elemente ihrer Bildungs und Ausbildungsgänge über handwerkliche Vorführungen und Illustrationen sowie einer besonderen Darbietung ihrer Produktion „Rotkäppchen“.

Typisierung für Knochemarkspender

Aktionen laden Jung und Alt zum Mitmachen ein. So werden die Schüler der GBS ihre selbst geschriebenen Programme (Spiele) in C# oder „Lego“-Mindstorms-Roboter vorstellen. Ein „Azubi-Speed-Dating“ wird von den Schülern der KBS organisiert. In den Räumlichkeiten des Gesundheitsbereichs der KBS findet eine Typisierungsaktion zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) statt. Hierbei erhoffen sich die Verantwortlichen eine Vielzahl neuer Spender.

Im Rahmen der KBS-Schulrallye warten attraktive Preise auf die Gewinner. Im Simulator der KfZ-Abteilung können Besucher einen Überschlag eines Autos live erleben. Weitere Höhepunkte sind die Filmvorführung des Theaterstücks „Rotkäppchen“, Body-Painting, ein Hör- und Sehtest und die Projekte einiger Schülerfirmen.

Für die Verpflegung sorgen die Schüler. An beiden Tagen wird es Leckereien aus der Bäckerei und Fleischerei geben sowie ein Café, eine Cocktailbar und eine große Gyrospfanne. Die BBS bieten heiße Waffeln und Milchshakes an, und die Mitglieder der Schülervertretung der KBS halten in der eigens eingerichteten Cafeteria Kaffee mit einer großen Auswahl an Kuchen vor.