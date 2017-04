Tim Bendzko: Es fehlt Menschlichkeit

Am 3. Mai steht Sänger und Musiker Tim Bendzko auf der Bühne in Lingen. Vorab gab der 32-Jährige GN-Szene ein Interview uns sprach übers Älterwerden, Jim Pandzko und Fantasiesprache und Therapie.

Herzlichen Glückwunsch nachträglich, du bist am 9. April 32 Jahre geworden. Genießt du es, älter zu werden oder graut es dir davor?

Dankeschön! Weder noch. Da bin ich tatsächlich total unemotional. Solange ich mich halbwegs bewegen kann, ist alles gut. Wobei: Als ich an dem Morgen aufgewacht bin, habe ich kurzzeitig wirklich gedacht, ich werde alt, weil mir alles wehtat. Das muss ein komisches Bett gewesen sein, in dem ich geschlafen habe. Sonst beschäftigt mich das Thema Alter persönlich noch nicht.

Was hältst du von dem Parodie-Song „Menschen, Leben, Tanzen, Welt“ von Jim Pandzko featuring Jan Böhmermann?

Also, den Namen, der da gewählt wurde, finde ich schon mal richtig gut (lacht ironisch). Ich kann über so etwas normalerweise sehr gut lachen. In diesem Beitrag ging es ja jetzt hauptsächlich um Max Giesinger. Ich finde, das schießt ein bisschen am Ziel vorbei. Den einen oder anderen lustigen Hinweis finde ich ganz gut, vor allem die Sache mit „Ich habe selbst einen Song geschrieben“ und dann gibt es aber 25 Songwriter, das finde ich sehr unterhaltsam. Das ist tatsächlich sehr oft der Fall. Lustigerweise haben die Songs, die den einfachsten Text haben, immer die meisten Songwriter. Aber ansonsten ist mir das zu persönlich gegen Max Giesinger geschossen. Der ist, glaube ich, der Falsche, den man da hervorheben muss. Er hat sich, nachdem er bei „The Voice of Germany“ war, einfach jahrelang den Arsch abgespielt, um irgendwann ins Radio zu kommen. Alle Major-Labels hatten ihn abgelehnt, als er mit seinem Album ankam und am Ende ist das einfach ein selbst gemachtes Ding, das man jetzt als den großen Kommerzwahnsinn darstellt. Es gibt andere Kandidaten, die man hätte nehmen können. Er zählt eher weniger dazu. Gefühlt geht es um eine persönliche Fehde zwischen Jan gegen Max – von der keiner so richtig weiß, warum sie existiert.

Der Name Jim Pandzko erinnert sehr an deinen Namen.

Das finde ich halt nicht lustig, fühle mich aber wenig angesprochen, weil ich meine Songs alle selber schreibe. Und dementsprechend ist es relativ schwierig, mir einen Kommerzvorwurf zu machen. Den kann man machen, wenn man es sich einfach machen und schlecht recherchieren möchte. Aber da bin ich unempfindlich. Es interessiert mich nicht, was andere über die Sachen denken, die ich mache – denn ich weiß, wie ich es mache.

Wie läuft das Songschreiben bei dir ab?

In erster Linie muss mir erst einmal eine Idee kommen (lacht), zum Beispiel beim Autofahren. Und wenn ich eine Idee habe, meistens so eins, zwei Zeilen, dann muss ich mich ganz stumpf ins Studio setzen und daran rumbasteln. Es dauert zwei, drei Tage, bis ich einen Text zusammengefeilt habe. Das mit der Melodie passiert gleichzeitig. Ich spiele einfach ein bisschen auf der Gitarre und versuche, ein wenig kreuzworträtselmäßig die Zeilen zu finden, die das aussagen, was ich gerne ausgesagt hätte.

Du singst manchmal erst in einer Fantasiesprache?

Das muss man sich so vorstellen: Wenn man zum Beispiel eine Zeile hat, dann ist manchmal schon klar, in welche Richtung die zweite vom Laut her gehen soll (lacht). Dann singt man ein bisschen vor sich hin, es klingt lustigerweise nach irgendwas und dadurch fallen einem tatsächlich Sachen ein. Ich habe schon oft Aufnahmen von mir gehört, die ich zum Beispiel eine Woche vorher gemacht hatte, um eine Idee oder eine Melodie festzuhalten. Beim ersten Mal hören, klingt das nach einer Wortkombination, die oft schon ziemlich gut war (lacht). Dann schreibe ich die richtigen Wörter auf. Das ist also eine Art Fantasie-Englisch, die keinen Sinn ergibt.

Wenn du nur drei Worte hättest, um dein aktuelles Album „Immer noch Mensch“ zu beschreiben. Welche wären das?

(Antwortet prompt) Habe ich nicht (lacht). Ich weigere mich, Musik mit drei Worten zu beschreiben. Das ist Musik, das muss man hören. Entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht.

Okay, und wenn du es deiner Oma beschreiben müsstest, wie würdest du das machen?

Ich würde es ihr vorspielen. Das ist immer einfacher, als jemandem zu erklären, wie etwas klingt.

Das Video von deinem Song „Leichtsinn“ habt ihr im März in Kapstadt gedreht. Warum gerade Südafrika?

Das hat ganz praktische Gründe, weil das das einzige Land zu der Jahreszeit ohne Zeitverschiebung ist, bei dem man von einer Wetterbeständigkeit ausgehen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort die Sonne scheint, liegt bei ungefähr 95 Prozent. Also muss man leider den weiten Weg auf sich nehmen.

Über dein Privatleben gibst du nicht gerne viel Preis. Aber wie viel verrätst du in deinen Songs über dich?

Weniger über mein Privatleben, als über das, was in mir vorgeht. Aber es ist trotzdem meistens so, dass, wenn man nicht den Schlüssel zu einem Song hat, man meistens überhaupt keine Ahnung hat, wovon ich singe. Da werden irgendwelche Bilder gebaut, die das Thema des Songs sein könnten. Mir hat letztens erst einer bei einem Interview erzählt, dass ihm der Song „In dein Herz“ total über eine Beziehung hinweggeholfen hat und was das für ein schöner Liebessong wäre. Ich habe ihm daraufhin erklärt, dass das ein Song über Musik ist. Das hat mit Liebe zwischen zwei Menschen relativ wenig zu tun, sondern mit Liebe zur Musik. Für mich haben die Songs zu 99,9 Prozent eine vollkommen andere Bedeutung, als das, was die Leute rein interpretieren. Dementsprechend gebe ich schon eine ganze Menge Preis, aber trotzdem versteht eigentlich niemand, was ich damit meine (lacht.)

Aber du bist dann vielleicht trotzdem ein kleiner Therapeut für einige.

Das kann ja sein. Das ist ein schöner Nebeneffekt, das man immer wieder von Leuten hört, dass Songs ihnen in bestimmten Situationen geholfen haben. Oder der Song lief auf der Hochzeit und sie verbinden das mit einer schönen Situation oder mit einer Lebensphase. Das ist natürlich das Magische an Musik: Dass man Leute quasi bei etwas begleiten kann, ohne wirklich dabei zu sein.

Am 3. Mai trittst du in Lingen auf. Es ist dein zweites Konzert dort, 2014 warst du schon mal da. Was dürfen die Konzertbesucher erwarten?

Oh ja! Wir haben unsere Band im Vergleich zum letzten Mal deutlich vergrößert. Wir haben jetzt Streicher dabei. Auf dem Album ist ja alles total organisch und handgemacht und das wäre merkwürdig, wenn es auf der Bühne anders wäre. Es ist handgemacht – aber wir werden es schon krachen lassen. Gleichzeitig werden wir versuchen, den einen oder anderen sehr intimen Moment zu erzeugen. Sodass der in der allerletzten Reihe das Gefühl hat, wir machen nur für ihn Musik. In so Hallen hat man ja gerne mal das Gefühl, dass der Auftritt nur für die ersten drei Reihen passiert. Das ist immer die Kunst, den schmalen Grat zu finden zwischen „Man lässt es krachen“ und „Auch mal etwas Intimes zwischendrin“.

Bei einem deiner ersten Auftritte, als du 2009 den Talentwettbewerb der Söhne Mannheims gewonnen hattest, durftest du vor 20.000 Menschen auftreten. Warst du da nicht wahnsinnig nervös?

Ja! Lustigerweise habe ich mir letztens noch mal die Aufzeichnung davon angeguckt und man hat gesehen, dass ich sehr nervös war. Aber das war für mich noch mal der entscheidende Moment, um final zu entscheiden, ob es für mich die richtige Berufswahl ist. Weil ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe: Mache ich das jetzt, weil ich will, dass Leute für mich klatschen oder weil Musikmachen ein Grundbedürfnis von mir ist? Ich habe mir da so unfassbar ins Hemd gemacht, dass es eindeutig war, dass diese Applaus-Sache wirklich nicht meins ist. Ich kann damit auch gar nicht umgehen, ich finde es ganz komisch, wenn mich jemand toll findet. Aber ich mache einfach unglaublich gerne Musik und genieße es, das mit Leuten zusammen zu machen, also mit Leuten auf der Bühne zusammenzuarbeiten – und auch mit Leuten vor der Bühne. Es ist unbezahlbar, wenn 20.000 Menschen deine eigenen Songs mitsingen – drei Jahre, nachdem ich da mitgemacht hatte, haben wir wieder auf der Waldbühne in Berlin gespielt, aber dieses Mal mit der eigenen Band.

Wie fühlst du dich jetzt vor Auftritten?

Es ist deutlich entspannter! Aber es macht auch deutlich entspannter, wenn man das Gefühl hat, dass möglicherweise der eine oder andere vor der Bühne steht und die Songs schon kennt. Der also gekommen ist, um die Songs zu hören. Das war bei diesem Auftritt (2009 auf der Waldbühne, Anmerkung der Redaktion) nicht so. Die wussten nicht, dass wir kommen. Wir hatten zum Glück Songs der Söhne Mannheims gesungen, Textsicherheit war also gegeben. Aber das ist jetzt schon eine andere Kiste. Der entscheidende Punkt ist zu wissen: Die Leute kennen einen, die kennen die Songs und freuen sich drauf. Warum sollten die das dann doof finden, was man da macht!?

Kurz vor deinem Auftritt in Lingen stand übrigens Literaturnobelpreisträger Bob Dylan in Lingen auf der Bühne.

Ach!

Hat das für dich noch mal eine besondere Bedeutung?

Nein (lacht). Da bin ich ja wirklich total unemotional. Schon als Kind wusste ich, dass ich irgendwann mal Musik machen werde. Leute, die ich auf der Bühne gesehen habe, habe ich immer sozusagen als Mitstreiter gesehen und habe nicht als Fan zu denen aufgeschaut. Es gibt ganz, ganz wenige, bei denen ich das hatte. Sonst war das immer eher ein Nebeneinandersein, als ein „Ich bin vor der Bühne und du bist auf der Bühne.“ Ich habe schon immer gedacht: Irgendwann stehe ich da auch mal. Ich bin nicht so fanmäßig und denke: Boah krass, da hat schon der und der drauf gespielt ... wenn das so wäre, würde ich wahrscheinlich jedes Mal weinen. Da würde man vermutlich irre werden, wenn man jedes Mal so emotional wird.

Du singst nicht nur, du spielst auch Instrumente, unter anderem Gitarre. Gehören Musizieren und Singen für dich zusammen?

Ja, ich finde schon. Ich habe mit 16 Jahren genau deswegen Gitarre gelernt, weil ich dachte: Das macht schon Sinn, wenn man sich selbst begleiten kann. Songs zu schreiben ist für mich übrigens der viel entscheidendere Faktor. Also ohne Singen könnte ich, aber ohne Songs schreiben wahrscheinlich nicht. Ich bin kein wahnsinnig guter Gitarrist. Ich lerne immer so viel, wie ich grad gebrauchen kann. Wenn ich das Gefühl habe, meine Skills sind aufgebraucht, lerne ich wieder etwas Neues hinzu. Ich werde also niemals ein Virtuose werden. Aber das Musikmachen ist ganz entscheidend, also einen Song zu schreiben oder mit einer Band zusammenzuarbeiten, und nicht einfach vor einem Rechner zu sitzen und vor sich hinzu klicken.

Warum singst du auf Deutsch?

Das Schreiben von Songs ist das Wesentlichste des Musikerdaseins. Und es stand nie für mich zur Debatte, das in einer Sprache zu tun, in der ich nicht denke. Ich denke ja auf Deutsch, deswegen schreibe ich auch auf Deutsch. Ich könnte das auf Englisch niemals so ausdrücken, wie ich es auf Deutsch ausdrücken kann.

Googelst du manchmal nach dir selbst?

Sehr selten (kichert). Manchmal guckt man ja, wenn zum Beispiel irgendeine Veranstaltung war, nach einem Video dazu, wie das so war. Zum Beispiel jetzt beim Echo. Ich wollte gucken, wie der Auftritt war. Ganz am Anfang habe ich öfters gegoogelt, aber mittlerweile nicht mehr, weil es mich nicht interessiert, was Leute da so schreiben, das hat mit der Realität nicht so viel zu tun.

Wenn du dir die Lage in der Welt ansiehst, mit all den Konflikten und Problemen – was würdest du gerne ändern?

Da kann man im Sinne des Albumtitels „Immer noch Mensch“ antworten: Das einzige was eigentlich fehlt, ist Menschlichkeit. Es geht irgendwie immer nur noch darum, zumindest ist das mein Eindruck, dass man versucht, sich selbst vor allen anderen zu schützen. Und dass man immer nur guckt, was hat der andere, was habe ich nicht. Genau das bekommen wir aber auch überall beigebracht. Das fängt schon als Kind an, geht in der Schule weiter: Sich immer nur mit anderen zu vergleichen, und versucht, besser zu sein als die anderen. Dadurch entsteht natürlich zwangsläufig eine permanente Konkurrenzsituation. Man braucht sich meines Erachtens nicht zu wundern, wenn dann so eine Grundstimmung herrscht, dass, egal wenn irgendwer irgendwo irgendwas tut, hat oder sagt, es irgendwen gibt, der sich darüber beschwert und sagt: Warum habe ich das nicht? Das führt sich so fort. Davon müssen wir ein bisschen wegkommen. Aber das scheint mir aussichtslos zu sein, dass das in den nächsten hundert Jahren passiert.

Du hast vor einiger Zeit in einer Musikshow als Juror mit Kindern zusammengearbeitet. Wie war das?

Das ist gar keine Arbeit. Mit Kindern ist das so unglaublich angenehm, weil sie im Normalfall so unvoreingenommen allem Gegenüber und uneitel sind. Und dieses Uneitelsein und nicht immer darauf zu gucken, was der andere hat und sich darüber zu beschweren, das macht es tatsächlich viel, viel einfacher. Ich glaube, wenn man Kindern auf Augenhöhe begegnet, dann ist es tatsächlich nie Arbeit, dann ist es eigentlich immer schön.