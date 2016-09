Tierpark Nordhorn lädt zum Oldtimertreffen ein

tk Nordhorn. Bei diesem Oldtimertreffen des Treckerclubs geht es ausnahmsweise einmal nicht um Landwirtschaft und Landmaschinen: Im Mittelpunkt stehen dann die chromblitzenden Oldtimer, von denen bei den vorausgegangnen Treffen bis zu 50 Autos zu sehen waren.

Die Teilnehmerliste der angemeldeten Veteranen soll einen Überblick über „Meilensteine der Motorisierung“ geben, kündigt der Familienzoo am Heseper Weg an: „In der Zeit von 11 bis 16 Uhr sind bei trockenem Wetter am historischen Vechtehof verschiedenste Oldtimer zu bewundern, die für eine nostalgische Reise in die Vergangenheit sorgen.“

Im Bereich des Treckerclub-Unterstandes im Tierpark wird der Verein zudem einige landwirtschaftliche Maschinen präsentieren und auch schon über den „Historischen Feldtag“ im kommenden Jahr informieren. Wenn der Nordhorner Treckerclub das 25. Feldtag-Jubiläum feiert, soll der Feldtag nach den ersten Planungen erstmals drei Tage lang dauern.

Ein Schwerpunktthema wird dabei „IHC McCormick“ sein. Auch sollen 2017 auf dem Veteranenacker Höhepunkte der vergangenen 25 Jahre präsentiert werden, darunter Landmaschinen aus den Kindertagen der Landtechnik vor dem 1. Weltkrieg.