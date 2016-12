Tierpark Nordhorn holt Besucherrekord

gn Nordhorn. 410.000 gezählte Besucher – erstmals in seiner Geschichte konnte der Tierpark Nordhorn diese Zahl erreichen und den bisherigen Rekord von 409.011 Gästen aus dem vergangenen Jahr am Ende sicher deutlich übertreffen. „Zum dritten Mal in Folge die Schallmauer von 400.000 Besuchern gebrochen zu haben, ist eine tolle Teamleistung aller Mitarbeiter und ein tolles Lob für unsere Arbeit! Wir freuen uns sehr darüber!“, sagte Zoodirektor Dr. Nils Kramer.

Als am Mittwochmittag der 410.000. Besucher den Eingang am Heseper Weg passierte, wurde er von der gesamten Geschäftsleitung des Familienzoos, sowie vom Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Erster Kreisrat Uwe Fietzek und vom Nordhorner Bürgermeister Thomas Berling begrüßt.

Erstmals im Tierpark

Die glücklichen Rekordbesucher waren Angelika Grummel aus Rhede, sowie ihre Tochter Anja und Enkeltochter Emma Grummel aus Aschendorf. Sie waren ziemlich überrascht, als sie erfuhren, dass dieser Mittwoch ein ganz besonderer Tag für sie und den Nordhorner Zoo ist.

Die Besucher aus dem nördlichen Emsland kamen an diesem grauen Wintertag zum allerersten Mal in den Zoo am Heseper Weg. Schon oft hatten „Krabbelgruppenmütter“ Anja Grummel gegenüber positiv vom Tierpark in der Grafschaft Bentheim berichtet. Trotz der Entfernung von mehr als 80 Kilometern wollte sie sich heute mit ihrer Mutter und Tochter selber ein Bild davon machen. Viel gehört hatten sie schon von der Familienfreundlichkeit und den natürlich gestalteten Gehegen.

Auch an Feiertagen geöffnet

Nachdem Jahreskarten und ein Blumenstrauß überreicht wurden, durfte sich Emma (2 Jahre) neben dem Wimmelbuch XXL im Zooshop noch ein verfrühtes, kuscheliges Weihnachtsgeschenk aussuchen. Als Vertreter des Landkreises betonte der Erste Kreisrat Uwe Fietzek: „Das erfolgreiche Zusammenspiel von Bildung und Forschung, Natur- und Artenschutz sowie Erholung und Tourismus ist einzigartig in der Region und verdient unsere Unterstützung! Die Fertigstellung der Zooschule im laufenden Jahr oder der nicht mehr wegzudenkende Weihnachtsmarkt am Gasthaus MalleJan und Vechtehof sind nur einige Beispiel für die Vielfalt des Angebots im Tierpark und Garanten für seinen Erfolg.“

„Dieses tolle Ergebnis zeigt den hohen Stellenwert, den der Tierpark für Nordhorn und den gesamten Tagestourismus in der Region hat! Als Bürgermeister unterstütze ich diese Entwicklung!“, ergänzt Bürgermeister Thomas Berling.

Aber das Jahr ist noch nicht zu Ende. Mit „Heilig Abend mit Bauer Harm“ und dem traditionellen Schuhsohlenbacken am 29. Dezember gibt es noch zwei Veranstaltungen als Jahresabschluss. An allen Feiertagen hat der Tierpark übrigens von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

