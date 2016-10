THW übt den Ernstfall: Zwei Flugzeuge abgestürzt

Mehr als 200 Helfer waren in Nordhorn im Einsatz: Das THW übte den Ernstfall.

Nordhorn. „Aus noch ungeklärter Ursache kollidiert eine JU 52, die auf einem Rundflug unterwegs ist, mit einem Transportflugzeug Douglas DC-3 in einer Höhe von 5000 Metern über dem Stadtgebiet von Nordhorn. Beide Flugzeuge stürzen ab. Im gesamten Absturzgebiet sind zahlreiche Gebäude teilzerstört, die Infrastruktur ist zusammengebrochen, und es kam zu einer Vielzahl betroffener Menschen.“

So weit die angenommene Lage einer Großübung, die am Samstag über 200 Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW), Geschäftsstelle Lingen, auf den Plan rief. Einheiten der Ortsverbände Bad Essen, Cloppenburg, Lingen, Lohne, Melle, Meppen, Nordhorn, Osnabrück, Papenburg und Quakenbrück erhielten den Auftrag, im „Einsatzgebiet“ auf dem Übungsgelände des THW Nordhorn in Hesepe die verschiedensten Einsatzszenarien abzuarbeiten.

Geschäftsführer Dirk Herzog begrüßte als Beobachter die Bundestagsabgeordneten Daniela De Ridder (SPD) und Albert Stegemann (CDU), Vertreter der beteiligten Landkreise, der Kommunen, der Polizei, der Bundeswehr sowie anderer Hilfsorganisationen. Nach der Erklärung der einzelnen Übungsszenarien durch Markus Kötter, Sachbearbeiter Einsatz, hatten die Beobachter die Möglichkeit, die THW-Helfer bei ihrer Arbeit zu beobachten. Den Einheiten des Geschäftsbereichs Lingen wurde der Einsatzabschnitt Hesepe zugeteilt, den sie eigenständig und autark abzuarbeiten hatten. Die Fachgruppe Führung/Kommunikation setzte die technischen Züge im Zweischichtensystem ein.

Die sehr realistisch dargestellten Einsatzobjekte stellten an die Helfer große Anforderungen. Erschwert wurde die Arbeit durch „Verletzte“, die von Mitgliedern der Schminkgruppe der DLRG Lingen mit den verschiedensten Verletzungen präpariert waren und lauthals um Hilfe riefen. An erster Stelle stand die Menschenrettung.

Einsatzszenarien waren unter anderem ein See, in dem Wrackteile vermutet wurden. Eine große Pumpe und Ölabwehrmaßnahmen kamen zum Einsatz. Weiterhin gab es verschiedene Gebäude, die teileingestürzt oder komplett zerstört waren. Hier galt es, Verschüttete zu retten und die Gebäude abzustützen. Dazu kamen Hilfseinsätze bei verschiedenen Unfällen mit verletzten Personen in den Fahrzeugen sowie die Herrichtung eines Hubschrauberlandeplatzes.