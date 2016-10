Theresa May kündigt Gesetzesinitiative zur Aufhebung von EU-Recht an

dpa London. Die britische Premierministerin Theresa May hat erstmals einen Hinweis darauf gegeben, wie der geplante Ausstieg Großbritanniens aus der EU ablaufen soll. In einem Interview mit der „Sunday Times“, das vorab teilweise veröffentlicht wurde, kündigte May eine Gesetzesinitiative an, durch die EU-Recht in Großbritannien aufgehoben werden soll. Der sogenannte Great Repeal Bill soll demnach im kommenden Frühjahr bei der Thronrede der Queen verkündet und dann zur Abstimmung in die Parlamentskammern gehen. Gleichzeitig sollen die EU-Vorschriften in nationales Recht überführt werden.