Theaterwerkstatt: Stadt will Drei-Jahres-Vertrag

In seiner Sitzung am 31. Januar wird der Kulturausschuss darüber beraten, ob und in welcher Form eine weitere Zusammenarbeit mit dem Förderverein möglich ist. Die Vorlage aus dem Rathaus formuliert Bedingungen.

Nordhorn. Die Kornmühle, bisher Heimstatt der Theaterwerkstatt Nordhorn, kann dem Laienspiel-Ensemble auch weiterhin zur Verfügung stehen – allerdings unter erheblich veränderten Bedingungen. Diesen Vorschlag macht die Verwaltung dem Kulturausschuss des Rates, der darüber in seiner Sitzung am 31. Januar befinden will. Damit lockert sich die festgefahrene Situation zwischen der Stadt und dem Förderkreis weiter, zumindest öffnet sich die Tür, die schon zugeschlagen schien, für einen Spalt. Ob die Politik dem vorgelegten Konzept folgen wird, bleibt offen. Bisher hatte sich erkennbar lediglich die SPD-Fraktion für eine Fortsetzung des seit mehr als 20 Jahren bestehenden Amateurtheaters stark gemacht. Ob die Theaterwerkstatt selbst die neuen Bedingungen akzeptiert, steht ebenfalls dahin. Die Verantwortlichen hatten sich zuletzt mit öffentlichen Äußerungen zurückgehalten.

Die im Rathaus ausgearbeiteten Vorschläge sehen so aus:

Der Förderverein der Theaterwerkstatt Nordhorn erhält einen auf drei Jahre befristeten Vertrag, um in der Kornmühle ein Amateurtheater für Laiendarsteller aller Altersgruppen anzubieten. Die „Rampe“, derzeit auch Vereinsheim der Theaterwerkstatt, steht als Probenraum kostenlos ganzjährig zur Verfügung, allerdings muss der Förderverein künftig die Energiekosten tragen. Damit würde die Theaterwerkstatt anderen Vereinen, etwa aus dem Sport, finanziell gleichgestellt.

Gefordert wird die Aufführung eines „generationsübergreifenden Schauspiels pro Jahr“ unter der Anleitung eines qualifizierten Regisseurs, das mindestens fünf Mal in der Kornmühle aufgeführt wird und nach maximal sechs Probenterminen stehen muss. Dafür erhält die Gruppe einen Zuschuss von 8000 Euro. Das Controlling erfolgt über einen Verwendungsnachweis. Angestrebt werden sozialverträgliche, familienfreundliche Eintrittspreise, bei denen der Nordhorn-Pass Anwendung finden kann.

Sollte die Theaterwerkstatt in der Kornmühle andere Inszenierungen oder Projekte zusätzlich auf die Bühne bringen, muss sie das Gebäude zu den üblichen Tarifen mieten.

Auch künftig soll es zwei bis drei theaterpädagogische Projekte in Nordhorn geben, für die sich qualifizierte Anbieter bewerben können – also auch die Theaterwerkstatt. Dabei kann es sich um ein Kinder- oder Jugendtheaterstück handeln, aber auch Musicals sind denkbar oder ein Schauspiel im Stadtpark. Komplettiert wird dieses Programm durch Angebote für Schulen.

Gut sechs Wochen nach der Kündigung der Nutzungsverträge für die KTS-Gastronomie zum 31. Dezember 2016 und für die Kornmühle zum 31. Januar 2017 liegt damit ein Angebot auf dem Tisch, das nach etlichen Verwerfungen und gegenseitigen Vorwürfen zumindest eine Perspektive eröffnet. Um den Theaterwerkstatt-Machern noch etwas Luft zu lassen, ist ihnen bereits eine Verlängerung der Räumungsfrist in Bezug auf die „Rampe“, dem zur Kornmühle gehörenden Nebengebäude, bis zum 30. April 2017 eingeräumt worden. Auch die laufende Produktion „Dinner Krimi“ am 9., 11. und 15. Februar kann zu den alten Bedingungen über die Bühne gehen.

Bisher erfolglos sind zwar die Bemühungen der Theaterwerkstatt, dem Kündigungs-Beschluss des Verwaltungsausschusses juristisch zu begegnen. Noch zwei Tage vor Jahreswechsel war im Rathaus per Fax ein Schreiben der Nordhorner Anwaltskanzlei Heils & Kollegen eingegangen, mit welchem der Anwalt die ausgesprochene Kündigung des Kooperationsvertrages zwischen der Stadt Nordhorn und dem Förderverein „aus wichtigem Grund“ als unbegründet zurückweist. Die Stadt sieht jedoch weder eine Entkräftung des Kündigungsgrundes, also mangelnder Transparenz bei der Verwendung der öffentlichen Zuschüsse, noch andere rechtliche Auswirkungen des anwaltlichen Schreibens. Gleichwohl ist es am 4. Januar zu einem Gespräch im Rathaus gekommen, bei dem der Förderkreis die, wie es heißt, „möglichen Strukturen für eine zukünftige Zusammenarbeit“ darlegen sollte. In der Folge soll der Förderverein signalisiert haben:

Die Anregungen des Prüfungsamtes der Stadt Nordhorn werden umgesetzt, künftig gilt das Vier-Augen-Prinzip.

Der Förderverein wird allein durch den Vorstand nach außen handeln.

Mit dem künstlerischen Leiter Horst Gross wird ein Arbeitsvertrag mit festgelegtem Gehalt geschlossen.

Deutlich gemacht hat die Verwaltung jedenfalls, dass ihr an einer Fortführung des Laientheaters gelegen ist und die Kornmühle den engagierten ehrenamtlichen Akteuren als Spielbühne erhalten bleibt. Ob sich der Förderkreis der Theaterwerkstatt dazu unter neuen Bedingungen bereit findet, wird derzeit ganz bewusst hinter den Kulissen diskutiert.

