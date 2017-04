Der Vorstand der Theaterwerkstatt Nordhorn hat den neuen Kooperationsvertrag mit der Stadt unterschrieben. Im September will die Laienspielschar eine Komödie auf die Bühne der Kornmühle bringen.

Theaterwerkstatt macht in der Kornmühle weiter

Nordhorn. „Wir wollen weiterspielen, und wir müssen das Beste daraus machen“, bestätigte Vorsitzende Eva-Maria Göttig-Ennen am Montag gegenüber den GN. Der Förderkreis trage mit dieser Entscheidung dem ausdrücklichen Willen der Mitglieder Rechnung und habe sich deswegen auch damit abgefunden, dass der gewünschte Verhandlungsspielraum von Verwaltung und Politik nicht gewährt wurde. Göttig-Ennen geht davon aus, dass im September eine Komödie auf die Bühne der Kornmühle gebracht wird.

Anstelle von Horst Gross, dem fristlos gekündigt wurde (die GN berichteten), soll Wolfram Hörmeyer die Regie übernehmen. Der ehemalige Lehrer am Gymnasium Nordhorn gehört seit vielen Jahren zum Ensemble der Laienspielgruppe und hatte an der Schule „Darstellendes Spiel“ unterrichtet. „Wir sind froh, dass wir zum Auftakt diese Lösung gefunden haben“, sagte Göttig-Ennen. Sollte der Neustart auf einem „schwierigen Weg“ gelingen, werde die Theaterwerkstatt für künftige Inszenierungen die Regie ausschreiben.

Akzeptiert hat die Theaterwerkstatt damit ein neues Konzept, das federführend von Kulturreferentin Kerstin Spanke erarbeitet und von den politischen Ausschüssen akzeptiert wurde. Es beschränkt die Zuwendung an den Förderkreis – wie ebenfalls berichtet – pro Spielsaison auf 8000 Euro. Im Gegenzug wird eine Inszenierung mit entsprechenden Verwendungsnachweisen der Einnahmen erwartet. Genau geregelt ist die Zahl der Proben und Aufführungen. Zudem muss der Verein die Betriebskosten für die „Rampe“ tragen.

Vor vier Monaten hatte die Stadt Nordhorn den alten Kooperationsvertrag mit der Theaterwerkstatt für die Kornmühlen-Nutzung und für die Bewirtung im Konzert- und Theatersaal gekündigt. Hauptvorwurf war eine nicht ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Mittel, was von der Theaterwerkstatt bis heute vehement bestritten wird. Der Bruch mit dem künstlerischen Leiter Horst Gross wird nach wie vor offiziell mit der reduzierten öffentlichen Förderung begründet. Beobachtern zufolge ist ein Rechtsstreit wegen wechselseitiger Forderungen wahrscheinlich.

Bürgermeister Thomas Berling äußerte sich am Montag nach wochenlangen, teils heftigen Diskussionen versöhnlich: „Ich freue mich, dass wir jetzt nach vorne schauen können. Die Theaterwerkstatt hat in Nordhorn eine Bedeutung, und das soll auch so bleiben“, sagte er.