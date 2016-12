gnBad Bentheim. Auch 2017 lädt die Fachklinik Bad Bentheim wieder zur Neujahrsgala in das Kurhaus Bad Bentheim ein – und zwar am Sonnabend, 21. Januar. „Der musikalische Jahresbeginn hat sich im Kulturgeschehen von Bad Bentheim und in der gesamten Obergrafschaft schon fest verankert und wird wie auch in den vergangenen Jahren mit einem bunt gemischten und unterhaltsamen Programm die Zuhörer begeistern“, heißt es in einer Ankündigung.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/the-chambers-bei-neujahrsgala-bad-bentheim-177876.html

Vom musikalischen Programm werden an diesem Abend unter anderem Walzer von Strauss und Brahms, Filmmusik von Ennio Morricone, Tangos von Gardel und Astor Piazzolla aber auch ein Gospel und Stücke aus der Popularmusik wie zum Beispiel von den Beatles zu hören sein, kündigen die Veranstalter an. Als besonderer Höhepunkt – und um diese musikalische Bandbreite authentisch und mitreißend auf die Bühne zu bringen – wird die feste Besetzung ergänzt durch zwei besondere Solisten: Jon Boutin (Trompete und Gesang) sowie Venetia Giwa (Gesang) unterstützen die Musiker der Jungen Philharmonie Köln.

Auf besonderen Wunsch des Geschäftsführers der Fachklinik, Klaus Kinast, und mit Unterstützung des Leiters der Musik Akademie Obergrafschaft, Bodo Wolff, konnte man für die Neujahrsgala 2017 wieder ein renommiertes Orchester engagieren. Das Veranstalterteam um Frank Slink von der Touristinformation Bad Bentheim ist in diesem Jahr sehr stolz, „The Chambers“ – das Solistenensemble der jungen Philharmonie Köln – präsentieren zu dürfen. „Diese besondere Besetzung vereint die vielversprechendsten musikalischen Talente Deutschlands, die auch noch in der Königsklasse für alle Musiker – der Kammermusik – spielen“, heißt es weiter.

gn Bad Bentheim. Auch 2017 lädt die Fachklinik Bad Bentheim wieder zur Neujahrsgala in das Kurhaus Bad Bentheim ein – und zwar am Sonnabend, 21. Januar. „Der musikalische Jahresbeginn hat sich im Kulturgeschehen von Bad Bentheim und in der gesamten Obergrafschaft schon fest verankert und wird wie auch in den vergangenen Jahren mit einem bunt gemischten und unterhaltsamen Programm die Zuhörer begeistern“, heißt es in einer Ankündigung.

