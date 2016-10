Terrorverdächtiger entwischte Ermittlern knapp - Warnschuss

dpa Chemnitz. Der terrorverdächtige Syrer ist den Einsatzkräften in Chemmnitz gestern knapp entwischt. Während der Vorbereitung des Zugriffs nahmen Beamte eine Bewegung im Haus war, wie eine LKA-Sprecherin sagte. Die Polizisten hätten den Verdächtigen gesehen. Die Ermittler seien davon ausgegangen, dass es sich um den 22-Jährigen handelte und hätten einen Warnschuss abgegeben. Die Annahme, dass er zurück in die Wohnung gelaufen sei, erwies sich dann als falsch. Der Syrer soll einen Bombenanschlag geplant haben. In der Wohnung waren mehrere hundert Gramm Sprengstoff gefunden worden.