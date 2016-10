Terrorverdächtiger Al-Bakr erhängt in Zelle aufgefunden

dpa Leipzig. Dschaber al-Bakr ist tot. Der Terrorverdächtige erhängte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in seiner Zelle in der JVA Leipzig. Das Justizministerium in Dresden erklärte, Al-Bakr habe sich am Abend das Leben genommen. Für 11.00 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Al-Bakrs Pflichtverteidiger spricht von einem „Justizskandal“. Das Suizid-Risiko des Mannes sei bekannt gewesen, sagte er „Focus-Online“. Der „Bild“-Zeitung zufolge wurde die Zelle offenbar nur einmal pro Stunde kontrolliert.