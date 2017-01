Terrorverdacht: Polizei fasst Mann im Saarland

Wegen des Verdachts auf Terrorismus-Finanzierung hat die Polizei im Saarland einen Mann festgenommen. Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium heute mit. Es bestehe dringender Tatverdacht.

Mehr aus diesem Ressort

Kölner Polizeieinsatz: Debatte über Kontrollen und „Nafris“ Diesmal ist es in der Silvesternacht in Köln nicht zu massenhaften sexuellen Übergriffen gekommen. Doch nun werfen einige Politiker der Polizei vor, Menschen allein aufgrund ihres Aussehens kontrolliert zu haben. Außerdem ist ein Tweet der Polizei in der Kritik. mehr...

Winterlandschaft in weiten Teilen Deutschlands Die erste Woche von 2017 hat mit Schnee begonnen. Böller müssen liegenbleiben, damit es auf den Bürgersteigen nicht glatt wird. Jetzt wird es erst nass und stürmisch, bevor der echte Wintereinbruch naht. mehr...

Gemeinden wollen mehr Mitsprache bei Videoüberwachung Das vergangene Jahr war nicht nur negativ für die Kommunen. In der Flüchtlingskrise haben die Kommunen zeigen können, wie leistungsfähig sie sind, sagt der Städte- und Gemeindebund. mehr...

IS reklamiert Terrorangriff in Istanbul für sich Das Ziel des Terrorangriffs in Istanbul in der Silvesternacht war ein mondäner Tanzclub, die Bluttat trug die Handschrift der Terrormiliz IS. Deren Anführer hatte zuvor bereits zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen. Nun erklärt der IS: Wir waren es. mehr...