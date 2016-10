Terrorermittlungen nach Messerangriff auf Polizisten

dpa Brüssel. Nach einem Messerangriff auf zwei Polizisten in Brüssel vermuten die Behörden terroristische Motive. Die vorläufigen Ermittlungsergebnisse zeigten, dass es sich um einen möglichen Terrorangriff handeln könnte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte die Beamten am Morgen attackiert. Eines der beiden Opfer wurde am Hals verletzt, das andere im Bauchbereich, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet. Beide sind nicht in Lebensgefahr. Eine weitere Polizeipatrouille schoss den Angreifer ins Bein und überwältigte ihn.